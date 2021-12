Il video dei Maneskin che tornano a X Factor con "Beggin'"

La loro carriera, dopo gli esordi a via del corso, partì da quel palco. Era il 2017: arrivarono secondi dietro al tenore Lorenzo Licitra. Quattro anni dopo i Maneskin tornano a "X Factor". Da star internazionali, dopo la vittoria a Sanremo, il trionfo all'Eurovision Song Contest 2021, i successi conquistati all'estero, Stati Uniti compresi, dove sono arrivati pure ad aprire per i Rolling Stones. La band romana capitanata da Damiano David ha aperto la finale della quindicesima edizione del talent show sulle note di "Beggin'", la cover dei Four Seasons che il quartetto suonò per la prima volta proprio durante una delle puntate di "X Factor", quattro anni fa. Ecco il video (immagini concessa da Sky):

