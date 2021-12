X Factor, Emma e Mika: “Quest’anno si sono presentati ragazzi che nelle scorse edizioni non lo avrebbero fatto”

X Factor, il talent show musicale condotto da Ludovico Tersigni, è entrato nella sua fase più calda: la finale. Emma e Mika, alle porte della serata che decreterà il vincitore di questa nuova edizione del programma, riflettono sulla partecipazione di tanti nuovi artisti al format, che è partito nel segno dell’abbattimento delle categorie e della fluidità. “Ci sono persone che si sono presentate ai casting che non lo avrebbero fatto in passato – dice Mika – è un’edizione in cui sin da subito si è respirata una maggiore aria di libertà. Sì, va bene ci siamo noi giudici, con i nostri look e i nostri modi di essere, ma senza i ragazzi questo programma non esisterebbe”. Prosegue Emma: “Il mondo sta cambiando. È importante che a questo talent abbiano partecipato concorrenti più ‘liberi’, più fluidi a livello musicale e personale. E credo che questo faccia bene anche al pubblico a casa. Non mi piace il termine ‘accettazione’, ma una maggiore educazione ai sentimenti è importante e anche necessaria”.