George Harrison, addio allo storico manager Denis O'Brien

Se ne va un altro pezzo della storia dell'ex Beatle George Harrison. È morto all'età di 80 anni lo storico manager del chitarrista della band di "Hey Jude", Denis O'Brien. La notizia è stata data dalla figlia, Kristen, che ha fatto sapere che il padre è venuto a mancare lo scorso 3 dicembre al Great Western Hospital di Swindon. Le cause della morte non sono state rese note. O'Brien affiancò George Harrison durante la sua carriera da solista post-Beatles. Nel 1978 il duo fondò la società di produzione e di distribuzione HandMade Films e per prima cosa investirono sul film "Life Of Brian" dei Monty Python, del 1979.