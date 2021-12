Beatles, nel 2023 arriverà il libro dello storico tour manager Mal Evans

È stato assistente e roadie dei Beatles per tutta la carriera della band, che accompagnò anche nel 1968 in India nel famoso viaggio che Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr fecero per visitare l'ashram del Maharishi Mahesh Yogi a Rishikesh.

Morì tragicamente nel 1976, qualche anno dopo lo scioglimento dei Fab4, ucciso dalla polizia nel suo appartamento a Los Angeles, nel mezzo di una lite alcolica con la sua ragazza che spinse i vicini a chiamare i soccorsi. La storia di Mal Evans rivive ora in un libro ufficiale, autorizzato dalla sua famiglia. Per la felicità dei fan dei Beatles, che potranno così scoprire nuove curiosità, nuovi aneddoti e nuovi retroscena sul rapporto tra Evans e i quattro componenti della band.

Il libro sarà pubblicato da Dey Street Books, parte di HarperCollins, nel 2023. Gli eredi di Evans stanno collaborando alla stesura del volume insieme ad un esperto dei Beatles, Kenneth Womack, autore di "Solid State: The Story of Abbey Road and the End of the Beatles" e "John Lennon, 1980: The Last Days in the Life".

Subito dopo l'uscita della biografia saranno aperti al pubblico gli archivi di Mal Evans, che contengono rubriche, diari, manoscritti e altri cimeli. Evans aveva avuto il permesso dai quattro ex Beatles di pubblicare il materiale prima della sua prematura morte, a soli 40 anni.