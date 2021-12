Mina Celentano: in preparazione una prima serata su Rai1

Una prima serata Rai dedicata a Mina Celentano, trasmessa su Rai1. A dare la notizia è stato il direttore di Rai1 Stefano Coletta, svelando in un'intervista concessa all'Ansa tutte le novità del palinsesto della rete ammiraglia Rai per l'inverno 2021-2022. Lo show, secondo quanto anticipato da Coletta, dovrebbe andare in onda già entro la fine di dicembre, sulla scia del cofanetto "Mina Celentano The Complete Recordings", pubblicato lo scorso 26 novembre. La raccolta contiene i brani originali inclusi nei due album che la Tigre di Cremona e il Molleggiato hanno inciso insieme, l'eponimo "MinaCelentano" del '98 e "Le migliori" del 2016. C'è anche un inedito, "Niente è andato perso".

Uno speciale dedicato alla voce di "Se telefonando" e al cantautore milanese fu annunciato già nel 2017. Prevedeva due serate-evento, che però saltarono a sorpresa: "Stavamo lavorando perché potessero andare in onda in primavera, ma al momento non sono più previste. Il progetto resta in stand by, vedremo se sarà ripreso più avanti", aveva fatto sapere l'allora direttore di Rai1 Andrea Fabiano.

A margine della presentazione del cofanetto "The Complete Recordings" Claudia Mori, moglie di Celentano e da tempo sua portavoce, ha rivelato che il Molleggiato starebbe pensando a un ritorno in tv, proprio in Rai.