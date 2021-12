L'artista italiano più ascoltato nel mondo su Spotify, quest'anno? Facile

Era prevedibile, ma ora arriva l'ufficialità: sono i Maneskin l'artista italiano più ascoltato nel mondo su Spotify, nel 2021. Si aggiunge così un altro trofeo alla lista di riconoscimenti ottenuti e conquistati dalla rock band romana nel corso di quest'anno, dalla vittoria al Festival di Sanremo 2021 con "Zitti e buoni" all'MTV EMA come Best Rock, passando per il trionfo all'Eurovision Song Contest e l'apertura per i Rolling Stones.

Damiano David e soci si preparano a chiudere l'anno con cifre impressionanti, per le loro canzoni su Spoitify. La cover di "Beggin'", complce anche il boom su TikTok negli Usa, ha superato i 780 milioni di streams complessivi sulla piattaforma di streaming. "I wanna be your slave" insegue con oltre 470 milioni di ascolti. "Torna a casa" supera i 250 milioni. Più modesti, al momento, i numeri dell'ultimo singolo del gruppo, "Mammamia": 35 milioni di ascolti in due mesi, da ottobre ad oggi.

La cover di "Beggin'" occupa la posizione #66 della classifica di fine anno della rivista americana Billboard, la bibbia dell'industria musicale statunitense, relativa ai 100 brani più popolari negli Usa nel 2021: con "Beggin'" i Maneskin superano pure "Happier than ever" di Billie Eilish (che però con "Therefore I am" è anche alla posizione #25), "We're good" di Dua Lipa, "pov" di Ariana Grande e "Anyone" di Justin Bieber.

Continua intanto ad arricchirsi il calendario del tour mondiale che nel 2022 vedrà la band esibirsi sui palchi dei principali festival musicali. Il 29 giugno i Maneskin suoneranno all'Open'er Festival, in Polonia. Il 14 luglio 2022 i Maneskin saranno allo Slottsfjell di Tønsberg, in Norvegia. L'8 settembre si esibiranno invece al Rock in Rio, a Rio De Janeiro.