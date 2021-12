FLASH - Sanremo 2022, Amadeus già pronto ad annunciare i big

La fuga di notizie degli ultimi giorni - a partire dalle anticipazioni, o presunte tali, diffuse dal settimanale "Chi", che ha riportato 16 dei possibili nomi della lista - deve aver creato un po' di malcontento nella squadra di Amadeus e ai piani alti di viale Mazzini. E così la Rai rimette mano al regolamento del Festival di Sanremo 2022, con una modifica che sembra alludere alla possibilità che Amadeus sveli il cast dei big in gara già prima del 15 dicembre, la data inizialmente prevista per l'annuncio - in occasione della finale di Sanremo Giovani. In base a questa modifica, Amadeus potrà svelare l'elenco - parziale? totale? - dei big già a partire da oggi, giovedì 2 dicembre:

La Direzione di Rai1, avvalendosi delle facoltà del paragrafo “Modifiche e/o integrazioni al Regolamento” del capitolo/paragrafo “Disposizioni generali e finali”, procede alle seguenti modifica del Regolamento stesso: “Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 02 Dicembre 2021. Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo.

Tante le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore.

Secondo "Chi", a febbraio saliranno sul palco dell'Ariston Emma, Elisa (che in occasione della presentazione del suo nuovo singolo "Seta" e del prossimo - doppio - album di inediti, in uscita nel 2022, ha lasciato intendere di essere pronta a rimettersi in gioco al Festival a distanza di più di vent'anni dalla vittoria del 2002 con "Luce"), i Boomdabash, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka7Even, Ariete, l'Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Il Tre, Eugenio in Via di Gioia con Elio, Gianni Morandi. Altri nomi che circolano sono quelli di Massimo Ranieri, Achille Lauro (che però tornerebbe all'Ariston per il quarto anno consecutivo, dopo la partecipazione del 2019 con "Rolls Royce", quella del 2020 con "Me ne frego" e quella di quest'anno come ospite fisso di tutte e cinque le serate), Blanco, Mara Sattei, Ana Mena, Fast Animals and Slow Kids, Ministri. .

Due dei ventiquattro big in gara al Festival di Sanremo 2022, in programma dall'1 al 5 febbraio, arriveranno da Sanremo Giovani. A contendersi i due posti, la sera del 15 dicembre, in diretta su Rai1, saranno Bais, Destro, Esseho, Littamè, Martina Beltrami, Matteo Romano, Oli?, Samia, Senza_Cri, Tananai, Vittoria e Yuman.