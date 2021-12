PFM: è uscito il video di "Worlds Beyond/Mondi Paralleli"

Da oggi, giovedì 2 dicembre è online il video di "Worlds Beyond/Mondi Paralleli", il secondo singolo estratto dal nuovo album di inediti di PFM – Premiata Forneria Marconi “Ho sognato pecore elettriche/I dreamed of electric sheep” (prodotto da Aereostella, pubblicato il 22 ottobre da Inside Out Music e distribuito da Sony Music Entertainment).

"Volevamo iniziare l'album con una canzone che avesse al suo interno generi musicali diversi, senza il testo – raccontano Franz Di Cioccio e Patrick Djivas - Perché? Beh, per dare agli ascoltatori il piacere di immaginare tutto senza ulteriori input o spiegazioni". Il nuovo album è ispirato al romanzo di fantascienza 'Do Androids Dream of Electric Sheep?' (in italiano, 'Il cacciatore di androidi') pubblicato dallo scrittore statunitense Philip Dick nel 1968, reso immortale dalla sua trasposizione cinematografica, 'Blade Runner', capolavoro diretto dal regista Ridley Scott nel 1982.

Lo hanno ben spiegato Franz Di Cioccio e Patrick Djivas durante la conferenza stampa di presentazione del disco: "Siamo due appassionati di fantascienza, e 'Blade runner' e Philip K. Dick da cui è tratto ci hanno indicato un futuro che forse stiamo vivendo adesso. Gli androidi ci sono, sono intorno a noi, sono fatti di carne ed ossa, da chi cerca di influenzare i ragazzi su Internet. Questo album è un viaggio intorno a quello che sta succedendo oggi, una sorta di concept di come i computer stiano invadendo ogni aspetto della nostra vita. 'Concept' vuol dire che le canzoni raccontano una storia dall'inizio alla fine. Ma è un concept anche per capire come sta girando la realtà, per come la vediamo noi.".