Coldplay e Maneskin dal vivo per la finale di X Factor. Ecco i 4 finalisti

X Factor la prossima settimana torna al Forum di Assago per la finale: il talent si conclude giovedì 9 novembre nel luogo che lo ha ospitato negli ultimi anni e che ovviamente nel 2020 era saltato per la pandemiaM a celebrare questo ritorno ci saranno i Maneskin come super ospiti assieme ai Coldplay.

Ieri, nella semifinale, sono stati decretati i quattro concorrenti che si giocheranno la vittoria la prossima settimana, nello show a cui saranno ospiti i Maneskin e i Coldplay. Eliminato Erio, andranno in finale Bengala Fire, Baltimora, gIANAMARIA, Fellow.

Ieri è stata la serata dei duetti - che in passato sono stati spesso riservati alla finale. Notevoli i Bengala Fire con Motta, presenti anche Fulminacci con Baltimora, Erio debole con La Rappresentante di Lista ( che Emma ha scambiato per Lo Stato Sociale, con sfottò del duo), Benjamin Clementine con Fellow e Samuele Bersani che ha duettato con Gianmaria. Il risultato è stato determinato dalle due manche - la seconda con cover.

"L'eliminazione di Erio è un fallimento per me e per la trasmissione", ha commentato Manuel Agnelli, secondo cui "la sensibilità del cantante andava protetta e valorizzata di più".

Tra i momenti della serata, apertura con Manuel Agnelli che ha presentato la nuova canzone solista "La profondità degli abissi", accompagnato da Rodrigo D'Erasmo, Beatrice Antolini e i Little Pieces of Marmelade.

La finale sarà la prossima settimana, alle 21.15 su Sky Uno e in chiaro su TV8, e in streaming su NOW. La diretta in chiaro potrebbe cambiare notevolmente il risultato: se lo ricordano bene i Maneskin che arrivarono da stra-favoriti nel 2017, per poi perdere al televoto con Lorenzo Licitra, preferito dal pubblico generalista. Licitra poi è sparito e con i Maneskin è andata come sappiamo.

Intanto, ecco chi sono i finalisti dell'edizione 2021

gIANAMARIA, diciottenne di Vicenza. Ha iniziato ad avvicinarsi alla sua passione artistica a 13 anni partecipando ad alcuni contest di freestyle e andando nello studio di registrazione casalingo di un suo amico per divertimento. Alle Audizioni si è presentato con il suo singolo “I suicidi”, canzone iper-minimale e intimista.

Fellow. Federico Castello ha 21 anni, è nato ad Asti e vive a Torino e ha parteciparo ai Live Show di X Factor 2021 nel Roster di Mika. Si è presentato ai giudici di X Factor 2021 si è fatto notare cantando e suonando al pianoforte una cover di “Follow you” degli Imagine Dragons.

I Bengala Fire sono una band rock composta da Mattia Mariuzzo, detto Mario, Andrea Orsella, per gli amici Orso, Davide Bortoletto, Borto, e Alexander Puntel, chiamato Lex. Hanno iniziato ad esibirsi nei bar della loro provincia, poi alle sagre di paese e in questi anni hanno fatto più di cento concerti. Sono Roster di Manuel Agnelli e si sono fatti notare per il loro approccio brit rock alla Franz Ferdinand.

Edoardo Spinsante, in arte BALTIMORA, viene da Ancona e ha 20 anni: ha partecipato ai Live Show di X Factor 2021 nel Roster di Hell Raton. Nella vita studia e lavora come produttore musicale. Oltre a produrre la musica di altri artisti, scrive la sua da anni.