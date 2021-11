È scomparso, all'età di 41, Virgil Abloh. Era il direttore creativo di Louis Vuitton e considerato uno dei nomi più importanti della moda dell'ultimo decennio. Di origini ghanesi, aveva fondato il marchio Off-White prima di approdare alla maison francese: era malato di una forma aggressiva di tumore dal 2019.



Numerose le sue collaborazioni in campo muiscale: da quasi vent'anni era uno dei nomi di riferimento di Kanye West, per cui aveva spesso lavorato come art director di progetti discografici, tra cui "My Beautiful Dark, Twisted Fantasy", "Yeezus" e "Watch the Throne", nonché curando le sue incursioni nel mondo della moda.