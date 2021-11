Andrea Chimenti canta e suona al pianoforte “Bimbo” per Rockol

"Il Deserto La Notte Il Mare" è il titolo del nuovo album in studio di Andrea Chimenti, pubblicato lo scorso 5 novembre 2021. Il disco, il primo con materiale inedito dopo 6 anni da “Yuri” del 2015, include undici canzoni che hanno visto l'ex voce dei Moda collaborare con David Jackson dei Van Der Graaf Generator (presente in tre tracce del disco tra cui il singolo “Milioni”), con Ginevra di Marco per il duetto nel brano “Allodola Nera”, oltre ad Antonio Aiazzi (Litfiba), Fabio Galavotti (Moda) e Francesco Magnelli (CSI e CCCP). Tutto arrangiato e prodotto dallo stesso Chimenti con Cristiano Roversi (Moongarden).

L'artista, che ha arrangiato e prodotto la sua nuova prova sulla lunga distanza con Cristiano Roversi (Moongarden), ha presentato così l'album: “Il deserto la notte e il mare sono tre luoghi simbolo di questo momento storico dove l’uomo ha dovuto combattere per sopravvivere. Tre luoghi attraversati da migliaia di uomini in fuga anche oggi, ma anche tre condizioni dell’anima che ognuno di noi si trova a dover attraversare prima o poi”. Ha aggiunto: "'Il deserto' è quello culturale che ci circonda, ma anche il luogo dove si è condotti per un nuovo inizio, dove l’aridità e l’inospitalità ci costringono a guardarci dentro. 'La Notte' è l’oscurità che sgorga dall’uomo, l’incubo dell’esistenza. 'Il Mare' è elemento di vita e di morte, per molti una distanza da colmare tra il deserto e le montagne, tra il sogno e la fine. Il mare come abisso, profondità che temiamo di scandagliare, che ci attrae e ci intimorisce allo stesso tempo. Tutto è ricondotto al tema principale del disco: il viaggio, interiore e non solo, e dove la salvezza può essere la spiritualità".

Andrea Chimenti ha registrato per Rockol un video in cui canta e suona al pianoforte il brano "Bimbo", di cui ha detto:

"Il Deserto la Notte il Mare, le sensazioni che sprigionano queste tre semplici parole, tratte dal testo di 'Bimbo', rappresentano il percorso di queste undici canzoni e mi sembrano descrivere il nostro tempo, per molti vissuto sulla propria pelle, per molti nell’anima. Una donna, un bambino e una terra. In mezzo il deserto e il mare.

Una bisaccia quasi vuota e una speranza, una bugia detta per amore".

Ecco il video:

Questa la tracklist di "Il Deserto La Notte Il Mare": 01. Dove ho posto il mio amore; 02. In eterno; 03. Beatissimo; 04. KY; 05. Bimbo; 06. Milioni; 07. Allodola Nera; 08. Garcia; 09. Felice; 10. Oltremare. 11. Niente è impossibile (CD bonus track)