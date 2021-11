Brunori ha fatto un disco per bambini

Da "Cip!" a "Baby cip!". Dopo la nascita della figlia Fiammetta, annunciata all'inizio di ottobre con un tenero post sui social, Brunori Sas fa sapere di aver inciso un album per bambini. Uscirà in vinile - e sulle piattaforme - il 10 dicembre. È una riedizione completamente rivisitata in versione "ninna nanna" del suo ultimo album, uscito all'inizio del 2020.

Scrive il cantautore nel post con cui ha annunciato il disco sui social:

Tutte le canzoni sono state riarrangiate a mo' di ninna nanna strumentali e risuonate dai grandi maestri musici della Sas con strumenti giocattolosi e tanta dolcezza. Gli introiti del disco serviranno per donare delle attrezzature al reparto di neonatologia dell'ospedale Annunziata di Cosenza. È tutto così sdolcinato e buono che adesso vado a percuotere qualche anziano per strada. Abbracci paterni.

Xilofoni delicati, leggeri flauti, pianoforti appena accennati, “strumenti giocattolosi e tanta dolcezza”: i brani del disco sono stati suonati da Brunori insieme ai musicisti storici della sua band, Mirko Onofrio, Stefano Amato, Dario Della Rossa e Massimo Palermo.

Il cantautore calabrese tornerà ad esibirsi dal vivo, dopo essere stato costretto a rinviare il tour in supporto a "Cip!" a causa della pandemia, nella primavera del 2022.