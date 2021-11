A "X Factor" c'erano solo due donne, e sono state eliminate

Sarà tutta al maschile, da qui in poi (ovvero per le prossime due puntate, la semifinale di giovedì e la finale del 9 dicembre al Forum di Assago), la gara della quindicesima edizione di "X Factor".

Tra i 12 concorrenti scelti dai quattro giudici per i live c'erano solamente due donne, Vale LP (della squadra di Emma, sembrava la vincitrice annunciata alla vigilia) e Nika Paris (del roster di Mika). E sono state eliminate. Dopo Vale LP, che ha dovuto lasciare il talent - condotto da Ludovico Tersigni - già al terzo live, ieri è stata la volta anche di Nika Paris: la cantante ha perso nel testa a testa della seconda manche contro Baltimora, della squadra di Hell Raton, a un passo dalla semifinale (nella prima manche sono stati invece eliminati Le Endrigo, band tutta al maschile a dispetto del nome). .

In gara restano tutti uomini, dunque. Saranno gIANMARIA, Erio, Bengala Fire, Fellow e Baltimora giovedì prossimo, durante la semifinale (dalle 21,15 su SkyUno e NOW), a contendersi i posti disponibili per la finale della quindicesima edizione del talent, che avrà per vincitore un uomo dopo la vittoria dello scorso anno della 17enne Casadilego. A proposito: la cantante è tornata nello studio di "X Factor", a quasi un anno dal trionfo. Era il 10 dicembre 2020 quando Casadilego vinceva la quattordicesima edizione di "X Factor". Poi un silenzio lunghissimo, interrotto lo scorso marzo quando la cantante è stata ospite di Francesco Renga al Festival di Sanremo, duettando con l'ex Timoria nella serata dei duetti su "Una ragione di più".

Ieri sera la voce di "Vittoria" è stata ospite della quinta puntata della quindicesima edizione di "X Factor". A sorpresa, ha duettato con Ed Sheeran - suo idolo da sempre, per ammissione della stessa Casadilego - sulle note di "Lego house", la canzone del rosso cantautore britannico, superospite del quinto live, che ha ispirato il suo nome d'arte.

Sono tornati anche gli inediti. Quelli dei concorrenti ancora in gara quest'anno. Baltimora ha cantato "Baltimora", Le Endrigo "Panico", Fellow "Non farmi andare", Nika Paris "No limit", Erio "Fegato", gIANMARIA "Senza saliva" e i Bengala Fire "Amaro mio". Alla fine della prima manche sono finiti in ballottaggio Fellow e Le Endrigo, rispettivamente della squadra di Mika e di Emma Marrone: i giudici hanno scelto di eliminare Le Endrigo, ai quali anche Manuel Agnelli e Hell Raton hanno preferito Fellow.