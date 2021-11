Rats, esce in vinile il secondo (e inedito) album

Spittle Records pubblica - solo in versione vinile, senza streaming - "Tenera è la notte", l’inedito secondo album dei Rats.

"Tenera è la notte" è il secondo disco ufficiale dei Rats nella prima formazione, quella con Claudia Lloyd alla voce, mai pubblicato e ricercatissimo dai fan della band e dagli amanti della scena post-punk italiana.

Del disco facevano parte anche "Notte di mostri" (in seguito registrata in una versione per l’EP del 1986 ‘L’ultimo guerriero’) e ‘Tatoo’.



‘Notte di Mostri’ nella versione di ‘Tenera è La Notte’

‘Tatoo’

Oggi ‘Tenera è la notte’ vede finalmente la luce con l’aggiunta di alcune introvabili registrazioni live del 1984, rimasterizzate dai nastri del periodo.

Stefano Gilardino (autore di "La storia del punk", Hoepli):

Verrà anche resa disponibile da febbraio 2022 in una limitata edizione in vinile bianco la ristampa su vinile di 'C'est Disco', esordio dei Rats datato 1981.

Claudia Lloyd, mebro fondamentale della prima formazione dei RATS, racconta così la storia del disco mai pubblicato:

“Eravamo nel 1981 quando uscì ‘C’est disco’. Dicono che piacque a John Peel che lo trasmise, che circolò nel Nordeuropa. Fu stampato in mille copie, credo, quindi ebbe facile il destino di diventare rarità. In questi giorni si vende su ebay.com a cifre stravaganti. Comunque tornammo in studio molto presto, con materiale nuovo. Nel frattempo mi ero iscritta all’università, il paesaggio musicale mutava. Mi sentivo in curva, avevo in mente delle cose più delicate e voglia di bellezza. Di 'Tenera è La Notte’ (così avevamo già chiamato la raccolta) non ricordo quasi niente. Ne ho tenuti in casa i nastri multitraccia per anni, venendo a sapere solo più tardi che venivano dati per persi. Fino a che, qualche anno fa, Oderso Rubini della Italian Records mi contattò negli Stati Uniti per chiedermi se ne sapevo qualcosa. Glieli affidai, con una vaga apprensione all’idea che quell’inedito venisse pubblicato. I pezzi erano tutti notturni, per tema o intonazione. Amavo molto la lievissima ballata che iniziava: 'Buonanotte/ ma che sia davvero buona/ nell’ubriachezza di questa folle discesa/ non ho incontrato nessuno'. Era quasi soave, sebbene melanconica. Le vocali erano più fluide che mai, distese sulla parte strumentale. C’era anche 'Notti di mostri' che, come altre in 'C’est disco', ritornava ad libitum sulla stessa frase: 'Notti di mostri/ fatti di fumo grigio/ vissute nel terrore/ nella nebbia cieca/ nei giardini insidiosi/ notti impietose'. Altri pezzi fossero erano ancora allo stadio di schizzi quando sospendemmo i lavori. Alcuni non avevano ancora struttura. Ma perché andò così? Ci fu un rallentamento nel lavoro, immagino dovuto a cause varie. Ma la radice di tutto questo era una demotivazione strisciante nei Rats, c’eravamo smarriti, i rapporti allentati”.