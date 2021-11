Kid Rock: "Sono come quella puttana di Springsteen, sono il fottuto Boss"

Dopo avere provato a candidarsi come senatore nelle fila del partito repubblicano, dopo avere sostenuto pubblicamente Donald Trump, dopo avere insultato Oprah Winfrey e dopo avere fatto notizia per insulti omofobi durante un concerto, Kid Rock è tornato. E questa volta se la prende con tutti, compreso un collega importante.

Nella nuova canzone "Monster truck", in mezzo al solito immaginario di pistole e bandiere tipico della destra americana a cui fa riferimento, il rocker/rapper attacca la "nazione di femminucce" che, secondo lui, si offende per ogni opinione.

Poi dice di essere il "fottuto Boss", come "quella puttana di Springsteen", il tutto facendo il dito medio mentre riproduce la copertina di "Born in the U.S.A".

I’m like Reverend Run or David Lee Roth

Like Springsteen bitch, I’m the motherfucking Boss,

James Dean, shit

I’m more like Brad Pitt

A little less pretty but I slang more dick.

Altrettanto forti sono questi versi, dove il cantante dice per chi dissente con il primo emendamento della costituzione (quello sulla libertà di credo e opionione) c'è il secondo, quello che garantisce il diritto di possedere armi.

A nation of pussies is our next generation

And these minions and their agendas

Every opinion has a millennial offended

But this Amendment One it rings true

And if you don’t dissent, bitch, then see Number Two.

Difficile che il Boss risponda alla provocazione. Ma c'è una risposta comunque divertente, quella di Weird Al Yankovic, noto per le sue canzoni-parodia dei colleghi, da Michael Jackson ai Nirvana.

"Per chi mi sta facendo i complimenti per la mia parodia di Kid Rock, grazie. Ma mettiamo le cose in chiaro: non sono io, è davvero Kid Rock"