X Factor, dai Blur ai Radiohead: ecco le canzoni della quinta puntata

Una nuova carrellata di cover: dai Blur ai Radiohead passando per Francesco De Gregori. Giovedì 25 novembre 2021 va in onda su Sky Uno la quinta puntata di X Factor, giunto ai Live Show, il cuore del programma. Sul palco i concorrenti che proporranno una cover e un loro inedito. X Factor Italia sta condividendo sul profilo Instagram del programma i titoli e gli autori delle cover, tra cui troviamo anche “Rimmel” di Francesco De Gregori e “Don’t start now” di Dua Lipa. Anche in questa quinta settimana ci sarà una doppia eliminazione, ma soprattutto ci sarà spazio per un grande ospite: Ed Sheeran.

Due i concorrenti rimasti a Mika nel suo roster. Nika Paris, che canterà l’inedito "No Limits" e la cover di "Don’t Start Now" di Dua Lipa. E poi Fellow, che canterà il brano "Non farmi andare" e una cover di "The Scientist", canzone dei Coldplay. Anche Emma può ancora contare su due concorrenti, tra i favoriti per la vittoria finale. La sua band, Le Endrigo, si esibirà nel quinto Live con l’inedito "Panico" e con "Karma Police" dei Radiohead. gIANMARIA canterà invece la sua "Senza saliva" e una cover di "Rimmel" di Francesco De Gregori.

Dopo aver perso un pezzo della sua squadra, Manuel Agnelli si gioca il tutto per tutto con i Bengala Fire, che canteranno l’inedito "Amaro mio" e "Girls & Boys" dei Blur, e con Erio, che canterà "Fegato", brano scritto da Giuliano Sangiorgi, e "Bird Guhl" di Anthony and the Johnson. A chiudere Hell Raton, che può ormai contare sul solo Baltimora. Ultimo concorrente ma non ultimo candidato alla vittoria finale. Il suo inedito s’intitola "Baltimora", mentre la cover a lui assegnata è "Stay" di Justin Bieber e The Kid Laroi.