Con le tre nomination ricevute quest'oggi ai Grammy Awards 2022 il rapper newyorkese Jay-Z è diventato l'artista più nominato di tutti i tempi ai Grammy. Il 52enne Shawn Carter, questo il suo vero nome, vanta ora 83 nomination che gli hanno fruttato 23 premi. Jay-Z ha così superato il precedente detentore del record, il produttore Quincy Jones fermo a 80 nomination.



Con le due nomination di oggi l'ex Beatle Paul McCartney sale al secondo posto in solitaria con 81 nomination, una in più di Quincy Jones.

A seguire Beyoncé a quota 79, poi Stevie Wonder e il direttore d'orchestra Georg Solti, a pari merito con 74. Infine i compositori di colonne sonore Henry Mancini e John Williams a 72.



Come riporta la rivista Variety, Jay-Z ha ricevuto i suoi primi Grammy nel 1999, due di questi per l'album "Vol. 2...Hard Knock Life' e uno per la sua collaborazione con Jermaine Dupri in "Money Ain't Athang".