Freddie Mercury: giornata speciale su Jam TV

Oggi, mercoledì 24 novembre 2021, dalle 9, Jam TV (la web tv musicale fondata e diretta da Ezio Guaitamacchi) dedica una programmazione speciale al frontman dei Queen con interviste esclusive, servizi ad hoc, rubriche di approfondimento e una puntata speciale della "Music Room" (in diretta anche su Rockol) interamente dedicata a Freddie Mercury.

Jam TV si trasforma, per un giorno, in un "Freddie Mercury Tribute Show" per ricordare l'arte, il carisma, la voce e la musica del front man dei Queen a 30 anni esatti dalla sua scomparsa.

Ezio Guaitamacchi condurrà il pubblico nei luoghi che hanno segnato la vita personale e artistica di Mercury (da Zanzibar all'India, da Londra a Montreux) e racconterà le storie dietro alcune canzoni dei Queen. Peter Freestone (personal assistant e amico di Freddie, al suo fianco sino all'ultimo giorno) racconterà in un'intervista esclusiva dalla sua casa di Praga il suo rapporto umano e professionale con il grande artista, mentre Angelo Malatesta, rappresentante italiano del Mercury Phoenix Trust, spiegherà l'eredità di Freddie e la sua storia con Brian May.

Zucchero e il bassista dei Darkness Frankie Poullain ricorderanno la passione per i Queen, la partecipazione al concerto tributo a Wembley e le loro esperienze di collaborazione artistica mentre altri artisti italiani (Andrea Mirò, L'Aura, Moreno Delsignore, Sugarpie & The Candymen) regaleranno alcune cover dei Queen in chiave acustica.

Sempre oggi, mercoledì 24 novembre, in diretta dalle 19:00 alle 20:00, un'edizione speciale della "Music Room" (il talk show musicale dove si parla di musica) avrà come ospiti Federico Poggipollini, chitarrista di Ligabue, Claudio Trotta (promoter) Luca Garrò (autore di una biografia di Freddie Mercury), Angelo Malatesta (musicista della '39 Queen Tribute), Leonardo Pelz ("Archivist" e collaboratore esterno di Comunità Queeniana Italiana) e Andrea Martina (fondatore e responsabile di Queen Forever Blog).

La diretta di Music Room inizierà, come sempre alle ore 19.00, e potrete seguirla a questo link: con gli ospiti presenti si parlerà della musica e dell'arte di Freddie Mercury ripercorrendo la sua vita e la sua storia, artistica e privata. In più ci saranno diversi contributi, come alcuni estratti di un'intervista a Peter Freeston che è stato una sorta di assistente personale e soprattutto grande amico di Freddie fino alla sua morte, le dichiarazioni di Zucchero che racconterà di quando ha condiviso il palco con Brian May a Wembley, e ancora una toccante versione live di "Love Of My Life" eseguita da Andrea Mirò.