Infastidito dalle luci il cantante dei Puddle of Mudd lascia il palco

Era un po' di tempo che il frontman dei Puddle of Mudd Wes Scantlin non faceva parlare di sé. Da un paio di anni a questa parte non aveva dato modo, almeno a noi che lo viviamo da lontano e non in prima persona negli Stati Uniti di riportare comportamenti particolarmente strani. Ma ora è tornato ad avere delle condotte non proprio lineari.



Lo scorso sabato durante un concerto dei Puddle of Mudd all'EPIC Event Center di Green Bay nello stato del Wisconsin, il 49enne Scantlin sul palco si è coperto il viso lamentandosi continuamente con il pubblico dell'impianto luci.

“Non so perché le luci debbano accecarmi per l'intero spettacolo. Ora vi posso vedere. Ma se voi foste in piedi qui dove sono io adesso, è come avere una fottuta torcia che lampeggia nella vostra fottuta testa e non penso davvero che sia fottutamente figo”.



A un certo punto il cantante si è rivolto verso il tecnico delle luci del locale, esclamando: "Mi sembra un fottuto figlio di puttana idiota. Vaffanculo, figlio di puttana. Dal nulla, ecco un altro fottuto coglione di merda. Anch'io ho una torcia, figlio di puttana.”

Il filmato fatto da qualcuno tra il pubblico mostra anche Scantlin che farfuglia i testi delle canzoni parlandoci sopra piuttosto che cantarle e dopo il quarto brano ha lasciato il palco. Negli ultimi tempi il cantante dei Puddle of Mudd per giustificare lo scarso periodo di forma vocale ha preso a scusa il fatto che viene tenuto sveglio troppo a lungo dalle groupie non permettendogli di riposare come si conviene.