Davide Van De Sfroos torna nei teatri nel 2022

Reduce dalla pubblicazione dell’ultimo disco di inediti “Maader Folk”, uscito il 17 settembre, Davide Van De Sfroos torna nel 2022 ad esibirsi nei teatri con il suo nuovo “Maader Tour”, prodotto da MyNina. Sedici le date annunciate oggi - inclusi i due show al Dal Verme di Milano già riprogrammati - con partenza il 9 febbraio dallo splendido teatro della sua città, Como, per toccare poi altri importanti teatri d’Italia, passando anche per la Svizzera.

“Maader Folk ha voglia di mettersi finalmente in viaggio, dopo aver atteso così a lungo, seguendo un itinerario che questa volta non è soltanto geografico ed emotivo, ma molto simile ad un sogno illuminato dalla voglia di tornare a suonare dal vivo, davanti a tutti voi che avete aspettato fino ad ora, con affetto e pazienza, questo momento. E allora che Maader Tour sia!”, ha spiegato l’artista. Sul palco insieme a Davide Van De Sfroos i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, tromba) e Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica). Biglietti in prevendita dalle ore 10:00 di martedì 23 novembre su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le date:

09.02.22 COMO - Teatro Sociale di Como

19.02.22 BORMIO (SO) - Pentagono

26.02.22 MANTOVA - Teatro Sociale di Mantova

28.02.22 MILANO - Teatro dal Verme SOLD OUT

01.03.22 MILANO - Teatro dal Verme

04.03.22 LECCO - Teatro Cenacolo Francescano

11.03.22 VARESE - Teatro di Varese

19.03.22 MESTRE (VE) - Teatro Corso

24.03.22 SARONNO (VA) - Teatro Giuditta Pasta

29.03.22 ZURIGO (SVIZZERA) - Volkshaus

31.03.22 PIACENZA - Teatro Politeama

02.04.22 ALESSANDRIA - Teatro Alessandrino

13.04.22 LUGANO (SVIZZERA) - Palazzo dei Congressi

21.04.22 BERGAMO - Creberg Teatro Bergamo

29.04.22 GORGONZOLA (MI) - Sala Argentia

06.05.22 SCHIO (VI) - Teatro Civico