Milano Music Week 2021: chi è Esposito, dal vivo a Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage

Esposito è tra gli artisti che si esibiranno sul Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage , spazio dedicato alla musica dal vivo che vedrà una selezione di artisti della nuova scena italiana esibirsi gratuitamente in Piazza XXIV Maggio, nel cuore di Navigli, nell’ambito dell’edizione 2021 della Milano Music Week.

All’anagrafe Diego Esposito, nato in Toscana nel 1986, il cantante inizia a scrivere canzoni fin da giovanissimo: la svolta professionale coincide con il suo trasferimento a Milano, dove inizia a lavorare come insegnante presso il centro di formazione per lo spettacolo MAS - Music Arts & Show. Dopo aver pubblicato il suo album di debutto “E’ più comodo se dormi da me” nel 2017 per l’etichetta meneghina Rusty Records, Esposito si lega - nel 2018 - a iCompany, per la quale l’anno successivo darà alle stampe la sua seconda prova sulla lunga distanza, “Biciclette rubate”, dal quale viene estratto il singolo “Solo quando sei ubriaca”, che supera sulle principali piattaforme di streaming audio il mezzo milione di ascolti.

Dopo aver spedito sui mercati i brani “Guerramondiale”, “Regionale” e “Léon”, l’artista collabora con Mesa, nel 2021, per un featuring sulla canzone “Che Guevara”, continuando contemporaneamente a lavorare al suo terzo disco di inediti in studio.