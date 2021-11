Venduto all'asta il tamburello di Liam Gallagher

Il tamburello usato da Liam Gallagher durante le registrazioni di buona parte dell'album "(What's the story) Morning glory" degli Oasis è stato venduto all'asta. Lo strumento, suonato in brani come "Wonderwall" e "Champagne supernova" durante le registrazioni che si sono tenute nei Rockfield Sudios in Galles nel 1995, era stato portato a casa dal fonico Nick Brine.

Brine:



"E' stato usato anche da Kasabian, Arctic Monkeys, Supergrass e Verve. E' abbastanza consumato, stava per essere gettato via e me lo sono preso io"

L'asta si è tenuta nel Derbyshire: il presso di partenza era fra le 300 e le 500 sterline, il compratore se l'è aggiudicato spendendo 3.600 sterline.