Maneskin, la videointervista del "New Musical Express"

Pur sapendo di suscitare l'irritazione di alcuni (un'irritazione della quale è inspiegabile il motivo, peraltro: noi siamo qui a fare cronaca di quello che succede nel campo della musica, non a selezionare quel che secondo noi e a nostro gusto è meritevole di attenzione) informiamo che i Maneskin sono stati ospiti della storica rivista britannica "New Musical Express" - è stata fondata nel lontano 1949 - per un'intervista di gruppo su vari argomenti.

Senza brillare per la pronuncia inglese, i quattro ragazzi romani hanno risposto alle domande, a volte in maniera sorprendente.

Se volete vedere il video dell'intervista, cliccate qui.