Steve Vai racconta Frank Zappa

La prossima settimana, dal 15 al 17 novembre, approderà nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da Nexo Digital (qui l'elenco dei cinema), il documentario diretto da Alex Winter 'Zappa', che ripercorre la intensa vita di Frank Zappa, musicista scomparso nel dicembre 1993 all'età di 52 anni a causa di un cancro alla prostata.

Vi proponiamo in anteprima un estratto in cui Steve Vai racconta l'amico e collega e quanto fosse avanti rispetto ai suoi tempi, per esempio fondando una propra etichetta discografica,

Nelle poco più di due ore del film ci si immerge in profondità nella parabola artistica e umana del musicista nato a Baltimora, anche grazie aalla possibilità avuta dal regista di poter attingere, con il beneplacito della famiglia Zappa (il film è prodotto da Ahmet, figlio di Frank), all'imponente archivio in cui Frank catalogava ogni sua composizione, ogni suo filmato, ogni suo progetto, insomma ogni cosa che riguardasse la sua sfera artistica. Il risultato finale è un viaggio molto circostanziato lungo i quasi trenta anni di carriera del prolifico musicista che in vita ha pubblicato oltre 60 album e un'altra cinquantina ne sono usciti dopo la sua morte gestiti dalla famiglia che ne cura l'eredità artistica.