La canzone da isola deserta di Bruce Springsteen è...e il panino preferito? e il film d'azione?

Bruce Springsteen, ospite dello show televisivo condotto da Stephen Colbert, si è sottoposto mostrando sprezzo del pericolo, ad un temibile questionario composto da dieci insidiosissime domande. Il risultato di questo testo, che potete vedere qui sotto, è davvero divertente.

La prima di queste richiedeva al Boss di rivelare quale fosse il suo sandwich preferito, presto detto: burro di arachidi e marmellata con un grande bicchiere di latte alle tre del mattino. L'animale più spaventoso per Bruce è il ragno eremita marrone che l'ha morso più volte...nelle parti basse. Mele o arance? Mele!

Secondo voi Bruce Springsteen ha mai chiestro l'autografo a qualcuno? Sì, accadde nel 1998. A una partita di baseball dei New York Yankees. E dopo la morte cosa succede? Le nostre anime e i nostri spiriti credo crescano e vivano con le persone che abbiamo amato e che ci hanno amato. E con le persone su cui abbiamo avuto un impatto con il nostro lavoro o nella nostra esperienza quotidiana”. Mentre il suo film d'azione preferito è 'Vanishing Point' (film del 1971 nella versione italiana intitolato 'Punto zero'). Il profumo preferito è quello della moglie Patty Scialfa, quello che non sopporta è quello dello zolfo.

Vale la pena fare esercizio fisico? Ho 72 anni, la sua risposta. La app che usa di più è il navigatore e se dovesse scegliersi una canzone da portarsi sulla fantomatica isola deserta, questa sarebbe “Summer wind” di Frank Sinatra.