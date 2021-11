Beatles: ritrovata una canzone perduta di George Harrison e Ringo Starr

Una canzone pop psichedelica perduta e mai ascoltata prima, firmata da George Harrison e Ringo Starr, è stata ritrovata in un loft di Birmingham.

"Radhe Shaam", questo il titolo del brano, è stato scritto e prodotto dall'emittente e giornalista Suresh Joshi nel 1968 per un film documentario, "East Meets West". La registrazione ha avuto luogo ai Trident Studios di Londra, dove Harrison e Starr stavano registrando "Hey Jude" con i Beatles e si sono offerti di contribuire alla canzone con chitarra e batteria. La canzone, scrive BBC news, presenta la voce in lingua hindi del cantante Aashish Khan, ma dà molto spazio a entrambi i Beatles. Harrison offre un lungo assolo di chitarra, mentre Starr aggiunge i suoi caratteristici rulli di batteria e riempimenti.

Joshi ha riscoperto la registrazione a casa sua durante il lockdown. "È stato perso e ritrovato molte volte... all'improvviso il lockdown è stato una benedizione sotto mentite spoglie", ha detto alla BBC. Joshi ha detto di aver incontrato Harrison in studio perché "abbiamo iniziato a parlare di filosofia in generale". L'interesse di Harrison per la cultura indiana era stato approfondito dal viaggio dei Beatles a Rishikesh all'inizio del 1968, dove, guidati da Harrison, studiarono la meditazione trascendentale. Harrison avrebbe rivelato a Joshi l'attrito che stava già emergendo nella band prima della loro separazione nel 1969: "Ha detto che era il perdente... che aveva perso la sua fiducia". La canzone dovrebbe essere pubblicata per beneficenza.