Richard Ashcroft vuole scrivere per le star del pop, come Rihanna e Adele

Richard Ashcroft si sente in grande forma creativa, vuole mettersi alla prova e scrivere canzoni per le stelle di prima grandezza del pop, come Rihanna oppure Adele. L'ex frontman dei Verve ha il grande desiderio di scrivere delle canzoni pop ed in cima alla lista degli artisti per cui vorrebbe scrivere una hit c'è l'interprete barbadiana, anche se non disprezzerebbe una collaborazione con la sua connazionale.



Ashcroft lo ha rivelato parlando ai giornalisti che compilano la rubrica Wired del quotidiano britannico Daily Star: "Una grande cosa che voglio fare è scrivere per altra gente.

Vorrei sapere chi scrive per Rihanna ed essere presentato". Rihanna non è l'unica star per cui vorrebbe scrivere. "Adele sarebbe fantastico, ma lì c'è una grande competizione. Mi piacciono i grandi successi. Io scrivo grandi melodie e grandi ritornelli".



L'ex frontman dei Verve non ne fa una questione di soldi, non è il denaro a cui mira. "Mi piacciono i cantanti di cui sai che il ritornello verrà ascoltato da miliardi di persone. Non è per denaro, ma per l'idea che puoi far sentire la tua melodia a tantissime persone."



Richard è un grande amico dell'ex frontman degli Oasis Liam Gallagher, con lui ha di recente collaborato registrando la versione acustica della sua "C'mon People" per il suo ultimo album, "Acoustic Hymns Vol. 1'. E con lui vorrebbe lavorare nuovamente, su altro materiale, si deve solo trovare il tempo e un accordo. Dice: "Mi piacerebbe scrivere una canzone con Liam. Se lui è d'accordo, io ci sono. Ho un sacco di idee su ciò che io e Liam potremmo fare. Mi piacerebbe avere un po' più di tempo per realizzarlo".