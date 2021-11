Quella appena trascorsa non è stata una settimana come le altre per i Fall Out Boy: non solo il loro mini-album, pubblicato nel 2003, “Evening Out With Your Girlfriend” è finalmente approdato sui servizi di streaming; ma ha anche raggiunto il mercato il film 'Mark, Mary & Some Other People' diretto da Hannah Marks la cui colonna sonora è stata composta dal frontman della band statunitense Patrick Stump.

Oltre a questo i Fall Out Boy, durante una ospitata televisiva alla ABC, hanno proposto la cover di “Under Pressure”, la hit del 1981 interpretata dai Queen insieme a David Bowie. Degno di nota l'impegno di Stump che cambia tono di voce per rimanere fedele alla versione originale che veniva interpretata da Freddie Mercury e David Bowie.