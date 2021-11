Concerti, Tiromancino: aggiunte nuove date al tour teatrale

Meno di un mese fa i Tiromancino pubblicavano il nuovo album “Ho cambiato tante case” (leggi qui la recensione) e annunciavano le prime date del tour teatrale a supporto del disco riportavano la band capitanata da Federico Zampaglione, oggi il calendario delle loro esibizioni previste a partire dal febbraio del prossimo anno si completa ulteriormente.

I biglietti per le nuove date sono in vendita sul circuito ufficiale Ticketone, ad eccezione dei tagliandi per il concerto di Udine che saranno messi in vendita a breve. Per tutte le informazioni consultare il sito di Trident Music. www.tridentmusic.it.

Calendario aggiornato:

25 febbraio 2022 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Palariviera

26 febbraio 2022 SENIGALLIA (AN) Teatro La Fenice

3 marzo 2022 BOLOGNA Teatro Manzoni

4 marzo 2022 TORINO Teatro Colosseo

5 marzo 2022 BRESCIA Gran Teatro Morato

10 marzo 2022 ROMA Auditorium della Conciliazione

11 marzo 2022 ASSISI (PG) Teatro Lyrick

17 marzo 2022 FIRENZE Teatro Verdi

18 marzo 2022 MILANO Teatro Lirico

19 marzo 2022 PADOVA Gran Teatro Geox

25 marzo 2022 BERGAMO Teatro Creberg NUOVA DATA

26 marzo 2022 VARESE Teatro di Varese NUOVA DATA

31 marzo 2022 NAPOLI Teatro Augusteo NUOVA DATA

1 aprile 2022 BRINDISI Nuovo Teatro Verdi NUOVA DATA

2 aprile 2022 COSENZA Teatro Rendano NUOVA DATA

10 aprile 2022 GENOVA Politeama Genovese NUOVA DATA

11 aprile 2022 LA SPEZIA Teatro Civico NUOVA DATA

12 aprile 2022 SAINT VINCENT (AO) Palais Saint Vincent NUOVA DATA

13 maggio 2022 UDINE NUOVA DATA

14 maggio 2022 PARMA Teatro Regio NUOVA DATA