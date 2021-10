In un video un robot balla come Mick Jagger dei Rolling Stones

In occasione del quarantesimo anniversario dell’uscita dell’album "Tattoo you”, originariamente pubblicato dai Rolling Stones il 24 agosto 1981 e tornato nei negozi lo scorso 22 ottobre in vari formati con inediti, la società di ingegneria e robotica Boston Dynamics ha fatto ballare e cantare il suo robot come il frontman della band britannica Mick Jagger.

“Spot”, questo il nome con cui è stato battezzato l’automa quadrupede, è stato immortalato in un filmato condiviso su YouTube intento a imitare le movenze di Jagger sulle note del brano “Start me up”, come nel videoclip del singolo. Nella clip della Boston Dynamics, che mette a confronto il video dei Rolling Stones con “Spot”, si vedono anche altri robot muoversi come gli altri componenti degli Stones.

“Start me up” fu originariamente pubblicato dai Rolling Stones il 14 agosto 1981 come singolo principale dell’album "Tattoo you”.