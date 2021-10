AC/DC: il video di ‘Thunderstruck’ sorpassa il miliardo di visualizzazioni su YouTube

Dopo i video di “In the end" dei Linkin Park, "Chop suey" dei System Of A Down, "Dynamite" dei BTS, “It’s my life” dei Bon Jovi, “Nothing else matters” dei Metallica e molti altri, è ora arrivato il turno della clip di “Thunderstruck” degli AC/DC a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Il filmato del brano, originariamente pubblicato come primo singolo estratto dall’album della band australiana del 1990, “The Razors Edge”, è stato diretto da David Mallet e realizzato alla Brixton Academy di Londra il 17 agosto 1990. Il video, con è stato poi caricato su YouTube nel novembre del 2012.

“Ha iniziato a prendere forma da un piccolo trucco di chitarra”, ha spiegato Angus Young a proposito di “Thunderstruck” nelle note di copertina della riedizione del 2003 della dodicesimo fatica discografica del suo gruppo.

Ha aggiunto: “L'ho suonata a Mal [il compianto chitarrista ritmico Malcolm Young, scomparso nel 2017, ndr], che ha detto: ‘Oh, ho una buona idea ritmica che starà bene in sottofondo’. Abbiamo dato forma alla canzone partendo da quello. Ci abbiamo giocato per alcuni mesi prima che tutto andasse a posto. Dal punto di vista del testo, era solo il caso di trovare un buon titolo, qualcosa sulla falsariga di ‘Powerage’ o ‘Highway To Hell’. Abbiamo inventato questa cosa del tuono e sembrava che suonasse bene. AC/DC = Potenza. Questa è l'idea di base”.