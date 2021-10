Addio al chitarrista dei Viagra Boys Benjamin Vallé

È morto all'età di 47 anni Benjamin Vallé, il chitarrista fondatore della band post-punk svedese dei Viagra Boys. La causa della morte non è stata resa nota.



La triste notizia è stata annunciata dalla band attraverso i propri social network.

Scrive il gruppo scandinavo in ricordo di Benjamin: "Ci rattrista molto dire che il nostro amato amico e membro fondatore dei Viagra Boys, Benjamin, è morto. Benjamin era amorevole e gentile e i dolci ricordi che abbiamo insieme sono innumerevoli. Non riusciamo a smettere di piangere mentre guardiamo le tue fotografie ma anche di ridere perché eri una delle persone più divertenti e stupide che abbiamo avuto il piacere di conoscere.”.



Prima dei Viagra Boys Vallé aveva fatto parte del gruppo hardcore dei Nine, che ha pubblicato cinque album tra il 1996 e il 2007. I Viagra Boys si sono formati a Stoccolma, in Svezia, nel 2015 e insieme hanno pubblicato tre EP e due album, “Street Worms” del 2018 e “Welfare Jazz” del 2021.

Nel loro tributo al compagno scomparso i Viagra Boys hanno inoltre riportato che "Benjamin o 'benis' come lo conoscevamo, portava risate e felicità ovunque andasse e conserveremo i ricordi che abbiamo di quando giravamo il mondo insieme. Benjamin, ti amiamo con tutto il cuore, i Viagra Boys sarebbero stati niente senza di te. Questo pianeta ha appena perso uno dei migliori. Speriamo che tu sia da qualche parte nello spazio a raccontare brutte barzellette ad un alieno. Buonanotte dolce ragazzo. Ti ameremo per sempre. Alzate i calici per Benis. E' quello che avrebbe voluto.”In un altro messaggio il cantante Sebastian Murphy ha scritto in svedese, "riposa in pace mio amato amato Benjamin. Ti amerò per sempre uomo meraviglioso. ci vediamo nel cosmo".