Chi è Ckay, quello di ‘Love Nwantiti’

Sta facendo grandi numeri anche in Italia ‘Love Nwantiti’ (che significa “Piccolo amore”), la hit firmata da Chukwuka Ekweani, noto come CKay, esponente della scena Afrobeat.

Ekweani è nato a Kaduna, nel nord-est della Nigeria, ma nel 2014 si è trasferito a Lagos, dove è riuscito a firmare un contratto ediscografico. Il suo debutto risale al 2017 con l'EP "Who the Fuck Is CKay?", seguito nel 2018 dal singolo "Container".

Nel 2019 è uscito il secondo EP, "CKay the First", che conteneva "Love Nwantiti, che dopo un remix nel 2020 è diventato virale grazie a TikTok nel settembre del 2021, e grazie al suo impiego durante il Met Gala ha cominciato a scalare le classifiche di vendita, grazie a un paio di remix che potete ascoltare più sotto.

Nel 2021 Ckay ha pubblicato un terzo EP, "Boyfriend".