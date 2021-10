Il respiro internazionale di Eros Ramazzotti

La prima canzone, "Rock 80", presentata sul palco di Castrocaro nel 1981; "Cuori agitati" è il primo album pubblicato nel 1985, passando per la partecipazione al festival di Sanremo 1984 nella 'sezione nuove proposte' con "Terra promessa". Il musicista di cui stiamo parlando, lo avrete capito, è Eros Ramazzotti. Di successo in successo l'interprete nato a Roma è giunto sino ai giorni nostri rimanendo una delle figure di maggiore spicco del pop nostrano, ma non solo: anche di quello latino internazionale. Nella giornata di oggi Eros compie 58 anni, lo festeggiamo ricordando alcuni dei suoi duetti fatti con interpreti internazionali.

“La luce buona delle stelle”, duetto con Patsy Kensit (dall'album "In certi momenti", 1987)

“Cose della vita (Can't stop thinking of you)” duetto con Tina Turner (1997)

“That’s all i need to know (Difenderò)” con Joe Cocker (1997)

“Più che puoi” duetto con Cher (dall'album "Stilelibero", 2000)

“I belong to you (Il ritmo della passione)” con Anastacia (dall'album "Calma apparente", 2005)

“A ti” duetto con Ricardo Arjona (2005)

“Non siamo soli” duetto con Ricky Martin (2007)

“Un attimo di pace” duetto con Take 6

“Fino all’estasi” duetto con Nicole Scherzinger (2013)

“Per le strade una canzone” duetto con Luis Fonsi (2019)