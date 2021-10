Abba: è uscito il nuovo singolo “Just A Notion”

Dopo l’annuncio il mese scorso di uno dei più grandi e attesi ritorni nella storia della musica, gli Abba pubblicano il nuovo singolo “Just A Notion”. Si tratta del terzo singolo tratto dal nuovo album in studio "Voyage", in uscita in tutto il globo il prossimo 5 novembre via Universal Music Group. Il disco, registrato presso lo studio di registrazione di Benny Riksmixningsverket a Stoccolma, include i precedenti singoli “I Still Have Faith in You” e “Don’t Shut Me Down”.

A proposito del nuovo singolo, Björn Ulvaeus ha raccontato: “Wikipedia scrive che questa traccia è stata registrata nel settembre del 1978, e pare vero. Ciò colloca il brano tra l’uscita dell’album Abba e Voulez-Vous e avrebbe dovuto essere incluso in quest’ultimo, se non avessimo deciso di non farlo. Perché abbiamo deciso di non includerlo? Col senno di poi, non ho una risposta precisa. È una grande canzone, cantata magnificamente. So che l’abbiamo fatta sentire ad un editore in Francia e a pochissime altre persone di fiducia e mi ricordo che era piaciuta tantissimo. Quindi è un mistero e resterà tale”.

Il mese scorso, Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid hanno annunciato il loro ritorno sulle scene a tutti i loro fan, dopo quasi 40 anni. Il nuovo album in studio uscirà il 5 novembre, accompagnato da un tour che li vedrà cantare sul palco come avatar digitali in un’arena appositamente costruita (la “Abba Arena”) al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra.

Abba Voyage inizierà il prossimo 27 maggio 2022 e vedrà protagonisti gli alter ego digitali degli Abba cantare le loro più grandi hit e le canzoni più amate, assieme ai nuovi singoli ‘I Still Have Faith in You’ e ‘Don’t Shut Me Down’. Ci sarà una band composta da 10 elementi che suonerà live, composta e scelta dal musicista ed ex- tastierista dei Klaxons, James Righton e includerà anche Little Boots, cantante nominata ai BRIT.