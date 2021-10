Giancane firma la colonna sonora della serie d’animazione di Zerocalcare

Netflix presenta, alla Festa del Cinema di Roma, "Strappare lungo i bordi", la serie italiana di animazione scritta e diretta da Zerocalcare, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech. La serie sarà disponibile su Netflix da mercoledì 17 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Le immagini del trailer sono accompagnate da "Strappati lungo i bordi", la title track della serie scritta dal cantautore romano Giancane, con cui Zerocalcare ha creato un sodalizio nel 2018, durante la realizzazione del video del brano "Ipocondria (feat. Rancore)", brano che ha costituito la colonna sonora degli short animati di Rebibbia Quarantine, prodotti nel 2020.

Oltre alla sigla, Giancane fa capolino anche in una decina di altri momenti della serie, in cui sue composizioni originali impreziosiscono tanto le parti di comedy quanto quelle più intense. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, "Strappare lungo i bordi", composta da 6 episodi da circa 15 minuti ciascuno, è la prima serie d’animazione di Zerocalcare e sarà ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore. Zerocalcare ha così commentato la scelta dei brani presenti in questo suo primo progetto animato: “Potrei aver scelto una colonna sonora un po’ da boomer, ma sono canzoni che mi hanno accompagnato per tutta la vita. Il team di animazione di Movimenti ha davvero costruito intere scene intorno ai brani che avevo scelto, per costruire una narrazione fluida e interdipendente fatta di musica e immagini. Il risultato mi piace un botto”.