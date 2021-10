System Of A Down, debutto dal vivo per ‘Genocidal Humanoidz’ e ‘Protect The Land’

Lo scorso mese di novembre i System Of A Down hanno pubblicato due singoli inediti, "Protect the Land" e "Genocidal Humanoidz", prima materiale registrato in studio dalla formazione californiana di origini armene dall’album del 2015 "Hypnotize": i brani vennero spediti sul mercato per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni della Repubblica dell'Artsakh, stato a riconoscimento limitato a maggioranza armena coinvolto nel conflitto del Nagorno-Karabakh del 2020.

Nella serata di ieri, sabato 16 ottobre, la formazione capitanata da Serj Tankian ha eseguito per la prima volta le canzoni dal vivo in occasione del primo concerto - svoltosi alla T-Mobile Arena di Las Vegas - tenuto da due anni a questa parte dal gruppo.

“Questa è uno dei pezzi più recenti che abbiamo”, ha presentato il chitarrista Daron Malakian “Genocidal Humanoidz”: “Parla di un governo di pezzi di merda che ha tentato di nuovo di uccidere la nostra gente”.

Meno aggressivo si è dimostrato Tankian nel presentare l’altro brano, "Protect the Land": “Circa un anno fa, gli eserciti di Azerbaigian e Turchia, oltre che mercenari siriani, hanno attaccato un popolo pacifico di stanza nel Nagorno-Karabakh, e che vive lì da migliaia di anni nella sua terra natìa. E’ la nostra gente. All’epoca abbiamo pubblicato due canzoni per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda: quello che voglia fare è ringraziarvi, perché avete contribuito ai nostri sforzi per raccogliere fondi e attirare l'attenzione su questa causa molto importante”.

Entrambi scritti e prodotti da Daron Malakian, i singoli hanno raccolto insieme 600mila dollari, devoluti all’associazione non governativa californiana Armenia Fund per sostenere la popolazione civile coinvolta nel conflitto.