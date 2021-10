Chi è Vale LP, la cantante di "Porcella" che ha spopolato a X Factor

X Factor ha trovato il personaggio di questa edizione? Pare di sì. È Vale LP. Il video dell’esibizione della giovane cantautrice casertana – classe 1999 - di ieri sera ai bootcamp con l’inedito “Porcella” sta spopolando sui social.



Merito del testo della canzone, piuttosto esplicito: “Vado con una donna e dico / cuore a me / sono senza ombrello / coprirsi se fa freddo / vieni a casa dai facciamo presto / apri il rubinetto delle gambe tue”.

E ancora: “Io sotto sotto / sono una sporcacciona”. Emma, che torna quest’anno dietro al banco dei giudici del talent show di SkyUno insieme a Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli, l’ha voluta nella sua squadra (come noto quest’anno non ci sono le tradizionali categorie e i giudici possono scegliere indistintamente tra ragazzi, ragazze, over 25 e band): “Sono a X Factor per cantare. Io mi sento di avere dentro una roba, voglio creare un fatto, si dice nel mio paese di ottomila persone. Spero che le persone capiscano che io non posso fare altro rispetto a quello che corrisponde il mio vero io, cantare, dal mio paesino all’Italia”, ha spiegato la cantautrice.

L’esibizione di ieri sera con “Porcella” ha permesso a Vale LP, vero nome Valentina Sanseverino (quello d’arte è un’abbreviazione, ha fatto sapere lei, di “Vale la pena”), di superare i bootcamp e di accedere alla prossima fase dei provini, gli Home Visit, l’ultima: la puntata andrà in onda il 21 ottobre e vedrà i quattro giudici sciogliere le ultime riserve prima di scegliere i 12 concorrenti che calcheranno il palco della quindicesima edizione di X Factor.Alle prime fasi dei provini di X Factor Vale LP si era presentata con un altro inedito, “Cherì”. È contenuto all’interno del suo primo Ep, “Fine fra’ me”, uscito nell’aprile del 2020. È nel 2018 che la cantautrice ha iniziato a pubblicare i suoi primi pezzi in rete, su SoundCloud. Ha firmato un contratto editoriale come autrice con Sugar e successivamente collezionato collaborazioni con colleghi come CoCo e Lil Jolie. Ha all’attivo diversi singoli, tra cui “Carini” e “Amerika”.