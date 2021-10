Stromae è tornato

Torna a sorpresa dopo oltre cinque anni di silenzio, quando affermò di volersi ritagliare un lungo periodo di lavoro “nell’ombra” lontano dai riflettori, il cantautore belga Stromae, che ha pubblicato il nuovo singolo “Santé”: “un tributo alla working class, un brindisi a tutte quelle persone che non vengono mai festeggiate”, ha spiegato l’artista. Registrato a Bruxelles e prodotto da Mosaert (l’etichetta creativa dietro al progetto Stromae), “Santé” ha un ritmo ispirato ai suoni popolari colombiani (la Cumbia) con influenze electro. Stromae non era del tutto scomparso: nel novembre 2019, per esempio, aveva cantato il brano “Arabesque" con Chris Martin nel concerto dal vivo su YouTube per il lancio dell'album dei Coldplay “Everyday Life”, oltre ad aver lavorato su alcuni video e su alcune canzoni. Ma le informazioni che trapelavano sul suo conto erano pochissime e un singolo ufficiale, preludio di un nuovo album, sembrava un miraggio.

Stromae è tra gli artisti internazionali più interessanti degli ultimi dieci anni: belga di origini ruandesi ha ricevuto il plauso di pubblico e critica per la sua produzione, caratterizzata dall’innovativo mix di chanson française, musica elettronica, hip-hop, percussioni africane e melodie più romantiche, il tutto accompagnato da testi socialmente impegnati con al centro storie d’emigrazione, povertà e differenze sociali. La sua esibizione al Festival di Sanremo nel 2014 e soprattutto quella al Forum di Milano, nello stesso anno, hanno lasciato il segno sia per l’incredibile capacità interpretativa sia per il messaggio di cui è stato portatore durante la sua performance. L'album “Racine Carrée” del 2013, l’ultimo pubblicato, è arrivato al primo posto nella classifica dei dischi più venduti in Italia. Stromae era giunto all’attenzione del grande pubblico nel 2009 grazie alla hit mondiale “Alors on danse" (tratta dal disco di debutto “Cheese” che ha totalizzato oltre 2.5 miliardi di stream), brano che ha raggiunto la vetta della classifica in 15 Paesi.

E così da oggi i fan di tutto il mondo possono finalmente tornare ad ascoltare qualcosa di inedito del produttore, cantante, autore, compositore, performer e regista il cui nome altro non è che un gioco di parole che arriva dall’inversione sillabica della parola “maestro”. Nonostante il periodo di assenza, la musica di Stromae non ha mai avuto un momento di oblio come dimostra il successo ottenuto quest’anno da “Alors on danse” su Tik Tok dove oltre 4.6 milioni di video sono stati creati quest'estate utilizzando il brano, ora nella Top 5 dei pezzi più utilizzati sul social con 7 miliardi di view. Pluripremiato sia nel suo Paese che all’estero (4 Victoires de la Musique, 4 NRJ Music Awards e un MTV Europe Music Award), Stromae ha registrato oltre 250 date sold out in tutto il mondo tra cui la partecipazione al Coachella, al Lollapalooza e un indimenticabile concerto al Madison Square Garden nel 2015. La sua musica, fatta di esplorazione sonora e contenuti impegnati, è entrata in una nuova fase.