Steve Harwell lascia gli Smash Mouth

Il cantante degli Smash Mouth Steve Harwell ha annunciato il suo ritiro dalla band citando quale motivo di tale decisione i suoi persistenti problemi di salute.



Parlando con TMZ il musicista californiano ha dichiarato: "Fin da quando ero un bambino, ho sognato di essere una Rockstar che si esibiva di fronte ad arene esaurite e sono stato così fortunato da vivere quel sogno.

Ai miei compagni di band dico che è stato un onore esibirmi con voi in tutti questi anni e non riesco a pensare a nessun altro con cui avrei preferito intraprendere questo viaggio".



Il 54enne Steve Harwell soffre di cardiomiopatia, una forma di malattia cardiaca in cui accade che il muscolo cardiaco si allarga e si indebolisce, rendendo difficile pompare il sangue. Il mese scorso, si è preso una breve pausa dal suo gruppo per affrontare questi problemi di salute, ma dopo essere tornato sul palco lo scorso fine settimana, Harwell ha pensato che fosse meglio ritirarsi definitivamente.



Un video pubblicato su TikTok mostra l'ultimo concerto degli Smash Mouth il 9 ottobre a Bethel (New York) e si vede Harwell farfugliare e inciampare sul palco. Forse preso in giro da alcune persone tra il pubblico e a un certo punto pare fare un saluto nazista.

In un comunicato Harwell dice: "Grazie ai nostri fedeli e fantastici fan, tutto questo è stato possibile grazie a voi. Ho provato davvero a superare i miei problemi di salute fisica e mentale e a suonare di fronte a voi un'ultima volta, ma non ci sono riuscito". E ha concluso auspicando un futuro per gli Smash Mouth: "non vedo l'ora di vedere cosa realizzeranno gli Smash Mouth, non vedo l'ora di considerarmi uno dei nuovi fan della band". Questa ultima parte del discorso di Harwell lascia intendere che il gruppo continuerà ad esistere anche senza di lui.Steve Harwell e il bassista Paul De Lisle sono stati gli unici due membri degli Smash Mouth sempre presenti in formazione dalla loro fondazione nel 1994. In carriera la band ha raggiunto per due volte la Top Ten della classifica con "Walkin' on the Sun" e "All Star".