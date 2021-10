Rock the Castle 2022: annunciati gli headliner

Dopo avere annunciato nei giorni scorsi il suo ritorno nel 2022 l'organizzazione di Rock the Castle 2022 comunica ulteriori informazioni sulla manifestazione che si terrà il prossimo anno dal 23 al 26 giugno al Castello Scaligero di Villafranca di Verona.

A seguire il programma confermato ad oggi, giorno dopo giorno, headliner compresi.

giovedì 23 giugno

Avenged Sevenfold

Jinjer

Myles Kennedy and Company

Code Orange

venerdì 24 giugno

Mercyful Fate

Blind Guardian (show con tutto “Somewhere Far Beyond”)

Venom

Death SS (special show dedicato ai primi album)

sabato 25 giugno

Judas Priest

Saxon

Ufo (show d’addio)

Angel Witch

domenica 26 giugno

Megadeth

Mastodon

Kreator

Suicidal Tendencies

Baroness

The Inspector Cluzo

Info biglietti e abbonamento per l'edizione 2022:

Il biglietto in prevendita per la singola giornata ha un costo di 60 euro più i diritti di prevendita. Il biglietto in cassa per la singola giornata ha un costo di 70 euro. L'abbonamento per le quattro giornate del festival ha un costo di 180 euro più i diritti di prevendita (la disponibilità di abbonamenti è limitata). I biglietti e gli abbonamenti per l’edizione 2022 saranno disponibili a partire dalle ore 12.00 di martedì 12 ottobre 2021 su Ticketone, Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Questo il link per l'acquisto dei biglietti.

Info rimborsi delle edizioni 2020 e 2021:

Per chi aveva acquistato i biglietti di: NoFx (26/06/2020), Lynyrd Skynyrd (28/06/2020), Alter Bridge (03/07/2020) e Avantasia (04/07/2020 e 03/07/2021). È possibile richiedere il rimborso monetario o il voucher seguendo la procedura indicata a questo link https://www.rimborso.info/ entro e non oltre il 30 novembre 2021. Chi fosse già in possesso del voucher può richiederne la trasformazione monetaria entro e non oltre il 30 novembre 2021. I voucher richiesti in questa fase o precedentemente ottenuti potranno essere utilizzati per l’acquisto senza addebito di commissioni dei biglietti di una qualsiasi giornata di Rock The Castle 2022 o degli abbonamenti tramite un link dedicato inviato via mail da TicketOne.

Per chi aveva acquistato i biglietti del concerto dei Mercyful Fate (05/07/2020). I biglietti acquistati rimangono validi per la giornata del 24 giugno 2022. In alternativa è possibile richiedere il voucher seguendo la procedura indicata al link https://www.ticketone.it/covid19 entro e non oltre il 30 novembre 2021. I voucher richiesti in questa fase o precedentemente ottenuti potranno essere utilizzati per l’acquisto senza addebito di commissioni dei biglietti di una qualsiasi giornata di Rock The Castle 2022 o degli abbonamenti tramite un link dedicato inviato via mail da TicketOne.

Per chi aveva acquistato i biglietti dei concerti dei Judas Priest (27/06/2020 e 26/06/2021). I biglietti acquistati rimangono validi per la giornata del 25 giugno 2022. In alternativa è possibile richiedere il voucher seguendo la procedura indicata al link https://www.ticketone.it/covid19 entro e non oltre il 30 novembre 2021. I voucher richiesti in questa fase o precedentemente ottenuti potranno essere utilizzati per l’acquisto senza addebito di commissioni dei biglietti di una qualsiasi giornata di Rock The Castle 2022 o degli abbonamenti tramite un link dedicato inviato via mail da TicketOne.

Tutti i voucher emessi per i biglietti delle edizioni Rock The Castle 2020 e 2021 sono inoltre spendibili sul sito Ticketone per l’acquisto di biglietti inerenti ad eventi programmati da Vertigo Srl.