Rock The Castle torna nel 2022: annunciate le date

Dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza Coronavirus, gli organizzatori del Rock The Castle confermano il ritorno del festival il prossimo anno e annunciano le date in cui si svolgerà la manifestazione.

L’evento, che come sempre si terrà al Castello Scaligero di Villafranca, sarà suddiviso in quattro giornate per - si legge sull’annuncio del Rock The Castle 2022 - “quarantotto ore di musica accompagnate come sempre da buon cibo, birra di qualità, acqua gratis per tutti, intrattenimento, incontri gratuiti con le band e molto altro ancora”.

Le date da segnare sul calendario sono quelle del 23, 24, 25, 26 giugno 2022. Al momento, però, non sono stati comunicati i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco. Per l’edizione 2020, organizzata su sei giorni di due weekend differenti, erano attesi - tra gli altri: NOFX, Suicidal Tendencies, Millencolin, Judas Priest, Saxon, Lynyrd Skynyrd, Darkness Me And That Man, Alter Bridge, Volbeat, Lacuna Coil, Avantasia, Mercyful Fate e Venom. Per l’anno successivo, invece, erano stati confermati la band di Rob Halford, il supergruppo tedesco creato da Tobias Sammet, i Saxon e altri artisti.

A proposito della line up, dei biglietti e delle modalità di rimborso per i festival passati, gli organizzatori hanno fatto sapere: “Restate connessi per scoprire le band e tutte le informazioni riguardanti biglietti e abbonamenti dell'edizione 2022 e i rimborsi per le edizioni 2020 e 2021”.