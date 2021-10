Adele fa ascoltare un estratto del nuovo singolo ‘Easy on me’ su Instagram

Adele è pronta a tornare sulle scene con un nuovo singolo, “Easy on me”, in arrivo il prossimo 15 ottobre come anticipazione del nuovo album della cantante inglese, il suo primo lavoro da “25” del 2015.

La voce di “Someone like you” ha annunciato l’uscita del brano lo scorso 5 ottobre attraverso un video con una brevissima anticipazione del pezzo. Oggi - 9 ottobre - mentre la pubblicazione di “Easy on me” è sempre più vicina Adele ha fatto ascoltare un estratto più interessante della sua nuova canzone nel corso di una diretta su Instagram.

Come si può ascoltare nel video con un estratto dell’incontro “virtuale” sui social della popstar con i suoi fan e riportato di seguito, in un passaggio il testo della traccia recita: “There is no gold in this river that I’ve been washing my hands in forever. E ancora: “I know there is hope in these waters but I can’t bring myself to swim when I am drowning in the silence, baby let me…”

.@Adele just previewed her new single, “Easy On Me,” on IG Live.



🗓: 10.15



pic.twitter.com/toI0Yg7P3C — TIDAL (@TIDAL) October 9, 2021

Protagonista della copertina del più recente numero di “Vogue UK”, Adele a proposito del suo prossimo album ha detto: “Questo album è tante cose insieme: un’autodistruzione, un'auto-riflessione e una sorta di auto-redenzione. Ma sono pronta. Voglio davvero che le persone ascoltino la mia versione della storia questa volta”.