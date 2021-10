Adele, è ufficiale: tra 10 giorni il nuovo singolo

Il ritorno di Adele non è più una voce, ma una certezza: la cantante ha annunciato l'uscita del primo singolo di "30" per il 15 ottobre: si intitola "Easy on me", e se ne può ascoltare una brevissima anticipazione, poco più che un giro di piano, in questo video, che fa seguito al tam tam creato dalla campagna teaser comparsa in diverse città del mondo, comprese Milano e Roma

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

La scritta "30" era comparsa, senza collegamenti direetti alla cantante, sugli schermi pubblicitari di alcune grandi stazioni ferroviarie, e su Billboard in diverse parti del mondo. È apparso subito chiaro che il numero si riferisse al prossimo album della cantante, il quarto della discografia della 33enne cantautrice dopo "19" (leggi qui la recensione) nel gennaio 2008, "21" (leggi qui la recensione) nel gennaio 2011 e "25" (leggi qui la recensione) nel novembre 2015.