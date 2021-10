Joy Division, in arrivo la riedizione di ‘Still’

Il prossimo 11 febbraio tornerà nei negozi “Still”, compilation di brani dei Joy Division originariamente pubblicata nel 1981, un anno dopo la scomparsa di Ian Curtis: l’edizione del quarantennale - che segue quelle di “Unknown Pleasures” e “Closer” - sarà resa disponibile a edizione (molto) limitata (e disponibile solo sul sito ufficiale della disciolta band) sotto forma di doppio vinile trasparente, e includerà - come nella versione originale - due inediti registrati in studio, due brani non inseriti negli album ufficiali (“Dead Souls” e “Glass”) e la registrazione dell’ultimo concerto tenuto dalla formazione all’università di Birmingham, nella scaletta del quale fu inserita - per la prima e ultima volta - “Ceremony”, pubblicata nel gennaio del 1981 come singolo di debutto dei New Order, la formazione guidata da Bernard Sumner e Peter Hook nata dalle ceneri dei Joy Division.

Ecco, di seguito, la tracklist dell’album:

Lato A:

Exercise One

Ice Age

The Sound Of Music

Glass

The Only Mistake

Lato B:

Walked In Line

The Kill

Something Must Break

Dead Souls

Sister Ray

Lato C:

Ceremony

Shadowplay

Means To An End

Passover

New Dawn Fades

Twenty Four Hours

Lato D:

Transmission

Disorder

Isolation

Decades

Digital