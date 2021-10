Ma c'era davvero bisogno di una reunion delle t.A.T.u.?

Il loro brano più famoso è “All The Things She Said".

Impossibile non ricordare il video girato sotto la pioggia fra abiti da scolaretta e baci lesbo. Su YouTube vanta oltre 250 milioni di visualizzazioni. Nei primi anni Duemila furono una delle coppie più amate e al tempo stesso criticate dal grande pubblico di ascoltatori, per la loro capacità di portare in scena e in musica anche temi scottanti per il periodo storico. In molti le hanno accusate di "fare marketing" su temi importanti come la libertà sessuale. Ma c'è anche da sottolineare che, esclusa la sopracitata canzone, non c'è molto altro da ricordare. Le t.A.T.u., cioè Lena Katina e Julia Volkova, hanno annunciato nelle scorse ore una reunion che avverrà nella primavera del 2022. Da tempo se ne parlava, ora è arrivata l'ufficialità.

Dopo ben dieci anni dall’addio alle scene nel 2011, il duo pop russo torna così sul palco. È con un breve video condiviso su Instagram che la “rossa” Lena Katina ha annunciato il ritorno sul palco delle t.A.T.u.: “Il comeback ufficiale delle t.A.T.u. sarà nella primavera del 2022!”, ha raccontato Katina che ha coinvolto i fan chiedendo loro di inserire in un apposito box risposte, i nomi degli ospiti che vorrebbero veder condividere il palco con le due cantanti. L'ultima esibizione ufficiale risale al 2014 quando le due si esibirono alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Sochi. Ora la reunion: ma qualcuno ne sentiva davvero il bisogno?.