Coez ha pubblicato un secondo estratto dal suo nuovo album

È uscita una nuova canzone di Coez, “Flow Easy”. Il brano segue l’appena uscito “Wu-Tang”, che ha rappresentato il ritorno alle origini musicali di uno degli artisti più imprevedibili del panorama musicale italiano, formatosi nell’ambiente urban di Roma e dedito al freestyle e all’hip-hop.

“Flow Easy”, anticipato all’interno del video di “Wu-Tang”, è un pezzo romantico, una dedica a “l’altra metà di me”, un vero e proprio flusso melodico che ricorda il mood emotivo del Coez che è stato riconosciuto da tutti come nome del nuovo cantautorato italiano. Con un ritornello in cui il sound elettronico delle strofe cantate accompagna il ritmo rap del brano, “Flow Easy” racconta una storia fatta di ricordi del passato, di rimpianti per non essersi goduti a pieno abbastanza momenti insieme, di incertezza ma allo stesso tempo di speranza di rivedersi in futuro. Nonostante il suo ultimo album da solista sia datato 2019, Coez in questo tempo in realtà si è divertito a collaborare con amici e colleghi ad alcuni pezzi non fermandosi mai, come in “Altalene” in "Bloody Vinyl", ma anche nel singolo di Neffa “Aggio Perzo ‘o Suonno” e in “Quelli che non pensano - Il cervello” con Marracash. .