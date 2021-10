La cover di "Come Together" dei Beatles di Ringo Starr e altri 100 batteristi

Ringo Starr ha partecipato alla registrazione a scopo benefico di una cover di "Come Together" dei Beatles, insieme all'ex batterista del quartetto di Livepool un cast di oltre cento batteristi composto, solo per fare qualche nome, da Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Max Weinberg della E Street Band e Matt Cameron di Pearl Jam e Soundgarden.



Il progetto "Drum Together", sostiene WhyHunger, un'organizzazione benefica che lavora per "porre fine alla fame e promuovere il diritto umano ad un cibo nutriente" negli Stati Uniti e all'estero, e riunisce musicisti di vari generi musicali.





Oltre ai già citati l'elenco include anche Stewart Copeland (Police), Nicko McBrain (Iron Maiden), Carmine Appice (Vanilla Fudge), Simon Kirke (Bad Company), l'ex Dream Theater Mike Portnoy, Steve Gadd, Steve Jordan, Bernard Purdie, Gregg Bissonette, Jack Dejohnette, Nic Collins (Genesis), Keith Carlock (Steely Dan), Vinnie Colaiuta e la undicenne Nandi Bushell.



Quella proposta da Drum Together non è una classica cover dei Beatles, come potete vedere da voi qui sotto. Se volete procedere con una donazione cliccate qui.