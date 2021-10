Motorhead, la loro cover di "Heroes" di David Bowie ha oltre 50 milioni di visualizzazioni

La cover dei Motorhead del classico del repertorio di David Bowie "Heroes" ha superato i cinquanta milioni di visualizzazioni sul canale YouTube della band. La canzone pubblicata da Bowie nell'album “Heroes” del 1977 era uno dei brani preferiti di Lemmy, il frontman dei Motorhead scomparso il 28 dicembre 2015.

La versione di "Heroes" della hard rock band britannica era inclusa nella compilation "Under Cöver", una raccolta di alcune delle migliori cover della band che venne pubblicata nel settembre del 2017. “Heroes” venne registrata durante le sedute dell'ultimo album dei Motorhead "Bad Magic" ( leggi qui la recensione ) nel 2015, è stata una delle ultime canzoni che la band ha registrato insieme.Ha detto il chitarrista dei Motorhead Phil Campbell: "È una grande canzone di Bowie, una delle sue migliori, ho visto solo grandi cose fatte da noi, così si è dimostrato e Lemmy ha finito per amare la nostra versione". E aggiunge il batterista Mikkey Dee: "Ne era molto, molto orgoglioso, non solo perché è venuta davvero bene, ma perché è stato divertente! Che è quello che dovrebbero essere progetti come questo: divertenti!".Il prossimo 29 ottobre verrà pubblicata una antologia che abbraccia tutta la carriera dei Motorhead, intitolata "Everything Louder Forever - The Very Best Of". La pubblicazione sarà disponibile in diverse versioni: 2CD, 2LP e 4LP. I 2 CD digipak e 4LP pieghevoli conterranno 42 brani. Il doppio LP includerà 22 brani in un pacchetto apribile.