Mondo vinile: War on Drugs, Salmo, Coldplay

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

L'album della settimana: Salmo

In "Flop" il rapper non rinuncia a mettersi alla prova, con un disco multiforme in cui ci sono tutti i codici musicali e di scrittura del rapper sardo, ma anche diverse incursioni inaspettate. Il mix fra attitudine underground e respiro mainstream è diventato ormai la sua cifra stilistica, quella che l’ha portato al vero successo.

Da recuperare in vinile: Coldplay

La prossima settimana esce "Music of the spheres", nuovo album dei Coldplay. Preferite i Coldplay più pop degli ultimi tempi, o quelli degli esordi, dal capolavoro "Parachutes" in poi: Nel frattempo, si può recuperare la discografia.

L'esclusiva: War On Drugs

"I Don't Live Here Anymore" è uno dei dischi rock più attesi di questo autunno: Adam Granduciel riporta sulla scena la sua band, a quattro anni dal disco precedente: l'album esce il 26 ottobre ma si può preordinare disponibile anche in una versione eslcusiva in vinile viola a 180g, recuperabile qua.

La classifica della settimana

"V" di Mannarino, in testa settimana scorsa, scivola all'11° posto: in testa arriva "Volevo fare la rockstar" di Carmen Consoli, l'uscita più importante della settimana (che nella classifica generale però non arriva a battere Blanco, invece solo 4° nei vinili). Due altre nuove uscite in top 10, per Gianni Bismark e Il Tre, mentre il resto sono ristampe recenti, longseller (Maneskin) e classici (Pink Floyd e Nirvana). Qua la classifica completa della settimana.